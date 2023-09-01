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Під Москвою горить цех заводу, що виробляє електроніку для ракет — ЗМІ

01 вересня 2023, 10:24

Під Москвою горить цех заводу, що виробляє електроніку для ракет — ЗМІ

У підмосковних Люберцях після атаки українського дрону горить цех із виробництва електроніки для ракет. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело у Міноборони.

Співрозмовник видання спростував слова мера Москви Сергія Собяніна про збиття дрону, зазначивши, що безпілотник долетів до місця призначення і зараз пожежа в цеху науково-виробничого підприємства «Томілінський електронний завод» у Люберцях.

«Операція ГУР, все успішно, далі буде», — додав він.

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