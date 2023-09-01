В оккупации неполучившие паспорт РФ старшеклассники не допущены к занятиям — ЦНС

В ряде населенных пунктов на временно захваченной армией РФ территории Украины зафиксированы случаи, когда старшеклассники, которые не получили российский паспорт, временно не допущены к занятиям в школах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Так, на Херсонщине школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, которые не имеют паспортов РФ. Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы «исправить ситуацию» и только тогда они будут допущены к занятиям», — рассказали в организации.

Эксперты ЦНС отметили, что ранее россияне на ВОТ выдавали школьные наборы детям, чьи родители имеют российский паспорт. Всем остальным детям помощь не предоставлялась.

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