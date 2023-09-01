В окупації старшокласники, які не отримали паспорт РФ, не допущені до занять — ЦНС

У низці населених пунктів на тимчасово захопленій армією РФ території України зафіксовано випадки, коли старшокласники, які не отримали російського паспорта, тимчасово не допущені до занять у школах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ. Тепер в учнів є 10 днів, аби «виправити ситуацію» й лише тоді вони будуть допущені до занять», — розповіли в організації.

Експерти ЦНС зазначили, що раніше росіяни на ТОТ видавали шкільні набори дітям, батьки яких мають російський паспорт. Всім іншим дітям допомога не надавалась.

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