Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая

01 сентября 2023, 15:24

В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая

Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы

В Донецке в ходе обстрела ранения получили восемь человек, сгорела машина, повреждены дома, ТРЦ «Донецк Сити».

Обновлено:

В так называемом «СЦКК ДНР» уточнили, что ранены более 10 человек. Среди которых тяжелораненая девочка шести лет, которая впоследствии скончалась.

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО «Град». Об этом пишет российское агентство «РИА Новости».

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четырех раненых в Петровском районе: двое в микрорайоне шахты «Трудовская», еще двое на территории пгт Александровка.

Повреждения получили ТРЦ «Донецк-сити» в Киевском районе Донецка — произошло прямое попадание в здание, повреждены также хозяйственные помещения.

Кроме этого, «мэр» Горловки Иван Приходько заявил о ранении десятилетнего ребенка из-за обстрела.

ТЕГИ

Места
Ясиноватая Донецк
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:05
Войска РФ обстреляли единственную работающую больницу в Авдеевке
15:24
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
15:16
В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
15:09
На захваченных территориях оккупанты создают из украинской молодежи пропагандистов — ЦНС
15:09
В «ЛНР» заявили о гибели трех человек и одном ранении из-за обстрелов
12:56
Луганская область: в школах Кременной учатся почти 1700 детей
10:53
Под Бахмутом ВСУ уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллионов долларов
09:36
Армия РФ пытается прорвать оборону в районе Новоегоровки, атакуют по 10-12 раз в день — ОВА
08:00
Россияне за последние сутки обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненый
23:51
Донецк, Луганск и не только: Главные события 31 августа
21:35
Украинцев в оккупации призывают не участвовать в «местных выборах» РФ
20:42
Заканчивается запас еды. Оккупантов прекратят снабжать продуктами за отказ воевать — Маляр
20:15
«ДНР»: при обстреле Донецка пострадали четыре человека, один – погиб
19:50
Армия РФ обстреляла Заречное, местный житель получил ранения
18:34
Пытаются замаскировать неявку. Оккупанты начали имитацию «выборов» на захваченных территориях — ЦНС
16:48
В оккупированном Мариуполе подростки сняли флаг России, их ищут спецслужбы
15:01
В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов и уничтожили 4 транспортных средства — советник мэра
12:52
За минувшие сутки ВС РФ 39 раз открывали огонь по деоккупированным селам Луганщины
23:46
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 августа
22:56
В Крыму заявили о сбитии ракеты
все новости
16:42
Владимир Зеленский презентовал приложение «Мрія» для школьников и учителей
16:37
В Украине переформатируют дистанционное обучение: Шмыгаль раскрыл детали
16:05
Войска РФ обстреляли единственную работающую больницу в Авдеевке
15:24
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
15:16
В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
15:09
На захваченных территориях оккупанты создают из украинской молодежи пропагандистов — ЦНС
15:09
В «ЛНР» заявили о гибели трех человек и одном ранении из-за обстрелов
14:54
В ВСУ показали, как возле Соледара артиллеристы уничтожили танк ВС РФ
14:09
В Донецкой области оккупанты разрушили почти 160 учебных заведений
14:03
Россияне ударили по Херсону: погиб мужчина
13:34
Главу оккупационной администрации Новоайдара приговорили к 10 годам лишения свободы
13:01
В ССО Украины рассказали, как на Луганском направлении взяли в плен 19 захватчиков
12:56
Луганская область: в школах Кременной учатся почти 1700 детей
12:52
В оккупации неполучившие паспорт РФ старшеклассники не допущены к занятиям — ЦНС
12:40
За сутки в районе Новоегоровки ВСУ уничтожено шесть российских танков
10:53
Под Бахмутом ВСУ уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллионов долларов
10:43
При обстреле россиянами Донецкой области разрушено десять домов
10:24
Под Москвой горит цех завода, производящий электронику для ракет — СМИ
10:11
За сутки ВСУ разбили 6 складов с БК армии РФ и один их пункт управления на Таврическом направлении
09:36
Армия РФ пытается прорвать оборону в районе Новоегоровки, атакуют по 10-12 раз в день — ОВА
все новости
ВИДЕО
Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
01 сентября, 15:24
В Донецке на Аллее героев «власти» снесли стихийный мемориал с портретами погибших в авиакатастрофе «вагнеровцев». Фото: Апачев В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
01 сентября, 15:16
Лидер российской группы «Ногу свело!» рассказал, почему выступил против войны ► Лидер российской группы «Ногу свело!» рассказал, почему выступил против войны ►
31 августа, 20:27
В Донецке под обстрел попала недостроенный многоэтажный дом. Фото: Местные Telegram-каналы В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»
30 августа, 10:24
Атака на военный аэродром в Пскове. Фото: Соцсети Дроны атаковали военный аэродром в российском Пскове
30 августа, 00:45
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию «Предел-Э». Кадр из видео ВСУ уничтожили радиолокационную станцию войск РФ за 200 миллионов долларов
28 августа, 22:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама