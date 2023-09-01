В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая

Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы

В Донецке в ходе обстрела ранения получили восемь человек, сгорела машина, повреждены дома, ТРЦ «Донецк Сити».



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В так называемом «СЦКК ДНР» уточнили, что ранены более 10 человек. Среди которых тяжелораненая девочка шести лет, которая впоследствии скончалась.



Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО «Град». Об этом пишет российское агентство «РИА Новости».



Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четырех раненых в Петровском районе: двое в микрорайоне шахты «Трудовская», еще двое на территории пгт Александровка.



Повреждения получили ТРЦ «Донецк-сити» в Киевском районе Донецка — произошло прямое попадание в здание, повреждены также хозяйственные помещения.



Кроме этого, «мэр» Горловки Иван Приходько заявил о ранении десятилетнего ребенка из-за обстрела.