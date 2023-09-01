У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла

Київський район Донецька – під обстрілом. Фото: місцеві Telegram-канали

У Донецьку під час обстрілу поранення отримали вісім осіб, згоріла машина, пошкоджені будинки, ТРЦ «Донецьк Сіті».



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У так званому «СЦКК ДНР» уточнили, що поранено понад 10 людей, серед них тяжко поранена дівчинка шести років, яка згодом померла.



Чотири особи, за попередніми даними, постраждали під час обстрілу Київського району Донецька з РСЗВ «Град». Про це пише російське агентство «РІА Новини».



Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кульомзін повідомив про чотирьох поранених у Петрівському районі: двох у мікрорайоні шахти «Трудівська», ще двох на території смт Олександрівка.



Пошкодження отримали ТРЦ «Донецьк-Сіті» у Київському районі Донецька — сталося пряме влучання у будівлю, пошкоджено також господарські приміщення.



Окрім цього, «мер» Горлівки Іван Приходько заявив про поранення десятирічної дитини через обстріл.