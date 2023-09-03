Украинские военные прорвали первую линию российской обороны под Запорожьем

Для прорыва самой укрепленной линии обороны РФ в стороны крымского полуострова ушли недели кропотливой работы по разминированию. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian сообщил командующий группировкой войск «Таврія» Александр Тарнавский.



Теперь он ожидает более быстрого прорыва на более слабой второй линии. По словам Тарнавского, российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% на вторую и третью.



В настоящее время защитники Украины наступают с обеих сторон прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.



«В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, которые прикрывают уход российских войск за их вторую линию обороны», — сказал он.



Тарнавский подчеркнул, что контрнаступление сдерживало построенное россиянами огромное минное поле. За ним российские войска просто стояли и ждали украинскую армию.



Разминирование проводилось только пехотой и ночью. Теперь, когда минный барьер преодолен, россияне вынуждены маневрировать и передислоцировать свои силы.



Россияне вынуждены подтягивать резервы не только из Украины, но и из России, однако Тарнавский уверен, что рано или поздно у них не хватит сил, что позволит защитникам наступать быстрее.