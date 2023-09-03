Українські військові прорвали першу лінію російської оборони під Запоріжжям

Для прориву найукріпленішої лінії оборони РФ у бік кримського півострова пішли тижні кропіткої роботи з розмінування. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian повідомив командувач угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



Тепер він очікує швидшого прориву на слабшій другій лінії. За словами Тарнавського, російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% на другу та третю.



Наразі захисники України наступають з обох боків прориву та закріплюються на відвойованих територіях.



«У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони», - сказав він.



Тарнавський наголосив, що контрнаступ стримувало побудоване росіянами величезне мінне поле. За ним російські війська просто стояли та чекали на українську армію.



Розмінування проводилося лише піхотою та вночі. Тепер, коли мінний бар'єр подолано, росіяни змушені маневрувати та передислокувати свої сили.



Окупанти змушені підтягувати резерви не лише з України, а й із Росії, однак Тарнавський упевнений, що рано чи пізно у них не вистачить сил, що дозволить захисникам наступати швидше.