В захваченной РФ части Луганской области намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации

Созданные РФ на временно оккупированной территории Луганской области военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет «призывников» и «военнообязанных» из числа жителей региона. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

«Вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации. В частности, во время организованных кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию. Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на «избирательных участках» в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения», — идет речь в сообщении.

В ЦНС призвали обходить образованные российскими захватчиками «избирательные участки», и по возможности «оставить свое жилье на период осеннего обострения у врага, ведь выборы нужны Кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее».

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