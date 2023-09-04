У захопленій РФ частині Луганської області є наміри збільшити та прискорити темпи мобілізації

Створені РФ на тимчасово окупованій території Луганської області військові комісаріати отримали вказівку на прискорення заходів постановки на так званий військовий облік «призовників» та «військовозобов'язаних» з числа жителів регіону. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

«Ймовірно, окупанти мають намір збільшити та прискорити темпи мобілізації. Зокрема під час організованих кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на «виборчих дільницях» в тому числі українські паспорти та посвідчення водія», — йдеться в повідомленні.

У ЦНС закликали обходити створені російськими загарбниками «виборчі дільниці», і за можливості «залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь».

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