Минобороны Украины допустило использование на фронте дрона с искусственным интеллектом

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом. Об этом пишут на Telegram-канале ведомства.
«Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага», — идет речь в сообщении.
Отмечается, что эта система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты даже замаскированной техники противника немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это, по оценке министерства, нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку оператор не всегда способен увидеть все нюансы.
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