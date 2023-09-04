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Минобороны Украины допустило использование на фронте дрона с искусственным интеллектом

04 сентября 2023, 12:22

Минобороны Украины допустило использование на фронте дрона с искусственным интеллектом

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом. Об этом пишут на Telegram-канале ведомства.

«Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что эта система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты даже замаскированной техники противника немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это, по оценке министерства, нивелирует риски «человеческой ошибки», поскольку оператор не всегда способен увидеть все нюансы.

  • В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

  • Дальность полета — до 10 км.

  • Может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.

  • Может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ.

  • Интегрируется во все имеющиеся в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему «Дельта».

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