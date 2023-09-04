Міноборони України допустило використання на фронті дрону зі штучним інтелектом

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом. Про це пишуть на Telegram-каналі відомства.
«Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що ця система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає та фіксує координати навіть замаскованої техніки супротивника негайно передаючи інформацію до командного пункту для ухвалення відповідного рішення. Це, за оцінкою міністерства, нівелює ризики людської помилки, оскільки оператор не завжди здатний побачити всі нюанси.
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