«ДНР»: Под Светлодарском обстрелом убиты двое мирных жителей, восемь пострадали

Двое гражданских погибли в результате обстрела поселка Мироновский под Светлодарском, еще восемь мирных жителей получили ранения. Об этом заявил в так называемом «СЦКК ДНР».



Отмечается, что погибли мужчина и женщина 1978 и 1965 годов рождения. Ранения получили восемь мирных граждан, среди которых мальчик и девочка — оба 2012 года рождения.



По данным «СЦКК», обстрел произошел в 10:50. Один из снарядов попал в здание школы № 10. Также повреждения получила близлежащая школа № 9, административное здание, отделение «Почты Донбасса» и недавно открывшийся «МФЦ». Кроме того, зафиксированы прямые попадания в три многоквартирных дома на улицах Ленина и Комсомольской, вместе с частными повреждено девять домов.



Также известно, что при обстреле Червоногвардейского района Макеевки повреждения получили два многоквартирных дома и газопровод.