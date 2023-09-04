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«ДНР»: Під Світлодарським через обстріл загинули двоє мирних жителів, вісім постраждали

04 вересня 2023, 17:44

«ДНР»: Під Світлодарським через обстріл загинули двоє мирних жителів, вісім постраждали

Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу селища Миронівський під Світлодарськом, ще вісім мирних жителів отримали поранення. Про це заявив у так званому «СЦКК ДНР».

Зазначається, що загинули чоловік та жінка 1978 та 1965 років народження. Поранення отримали вісім людей, серед яких хлопчик та дівчинка — обидва 2012 року народження.

За даними «СЦКК», обстріл стався о 10:50. Один із снарядів влучив у будівлю школи № 10. Також пошкодження зазнала школа № 9, адміністративна будівля, відділення «Пошти Донбасу» і «МФЦ», який нещодавно відкрився. Крім того, зафіксовано прямі влучення у три багатоквартирні будинки на вулицях Леніна та Комсомольській, разом із приватними пошкоджено дев'ять будинків.

Також відомо, що під час обстрілу Червоногвардійського району Макіївки пошкодження отримали два багатоквартирні будинки та газопровід.

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