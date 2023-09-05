В ВСУ показали, как на Таврическом направлении защищают небо Украины

Военные зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказали, как защищают украинское небо. Сюжет о боевой работе бригады опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Пока 47 ОМБр не приехала на Мелитопольское направление, оккупанты летали здесь уверенно и нагло. Но после того, как уничтожили один вражеский Су-25, и восемь вертолетов Ка-52, их уверенность превратилась в страх», — рассказали в сюжете бойцы 47-й бригады.

Отмечается, что общая сумма потерь российских захватчиков — $139 млн.

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