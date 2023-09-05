У ЗСУ показали, як на Таврійському напрямку захищають небо України

Військові зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розповіли, як захищають українське небо. Сюжет про бойову роботу бригади опублікував командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Поки 47 ОМБр не приїхала на Мелітопольський напрямок, окупанти літали тут впевнено та нагло. Але після того, як знищили один ворожий Су-25, та вісім вертольотів Ка-52, їх впевненість перетворилася на страх», — розповіли у сюжеті бійці 47-ї бригади.

Зазначається, що загальна сума втрат російських загарбників — $139 млн.

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