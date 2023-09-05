Из-за подрыва ВС РФ Каховской ГЭС жертв может быть значительно больше, чем известно сейчас — Минобороны

Количество погибших в результате террористического акта с подрывом плотины Каховской ГЭС может быть значительно больше, чем известно на сейчас. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Украины майор Владислав Дударь.



Он отметил, что причина возможной разницы в имеющихся данных и реальных возникнет из-за отсутствия проверенных данных с оккупированных РФ территорий.



Дударь напомнил, что в настоящее время установлено, что в результате июньских событий в районе Каховской ГЭС погибли 32 человека, пострадали — 28, а место пребывания еще 39 человек не установлено.



«Более 68% затопленной территории — это оккупированная территория и сколько там погибло людей неизвестно. Есть определенная информация, что многие (погибли), потому что РФ не занималась эвакуацией населения», — рассказали в Минобороны.

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