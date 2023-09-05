Кількість загиблих внаслідок терористичного акту з підривом греблі Каховської ГЕС може бути значно більше, ніж відомо зараз. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності міністерства оборони України майор Владислав Дудар.



Він зазначив, що причина можливої різниці в наявних даних і реальних виникне через відсутність перевірених даних з окупованих територій РФ.



Дудар нагадав, що наразі встановлено, що внаслідок червневих подій у районі Каховської ГЕС загинули 32 особи, постраждали — 28, а місце перебування ще 39 осіб не встановлено.



«Понад 68% затопленої території — це окупована територія і скільки там загинуло людей невідомо. Є певна інформація, що багато (загинули), бо росія не займалася евакуацією населення», — розповіли в Міноборони.

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