«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека

В ходе обстрела в захваченном РФ Донецке погибла пожилая женщина, еще два человека получили ранения. Об этом заявил так называемый «мэр» Алексей Кулемзин.



По его словам, женщина 1937 года рождения, оказавшаяся под завалами в доме по улице Туполева, скончалась в больнице.



Кроме этого, в Петровском районе по улице Красногоровской получила ранение женщина 1959 года рождения.



В Киевском районе на улице Савченко пострадал мужчина 2006 года рождения, доставлен в медучреждение.



Утверждается, что с начала суток Донецк подвергся обстрелам 18 раз, снаряды попали на территорию Парка культуры и отдыха.