«ДНР»: У Донецьку через обстріл загинула жінка, поранено двох людей

Під час обстрілу в захопленому РФ Донецьку загинула жінка похилого віку, ще двоє людей отримали поранення. Про це заявив так званий «мер» Олексій Кульомзін.



За його словами, жінка 1937 року народження, яка опинилася під завалами в будинку на вулиці Туполєва, померла у лікарні.



Крім цього, у Петрівському районі на вулиці Красногорівській зазнала поранення жінка 1959 року народження.



У Київському районі на вулиці Савченка постраждав чоловік 2006 року народження, доставлений до медустанови.



Стверджується, що з початку доби Донецьк зазнав обстрілів 18 разів, снаряди влучили на територію Парку культури та відпочинку.