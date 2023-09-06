На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА

Российские захватчики пытались максимально паспортизировать население Луганской области до начала так называемых «первых выборов». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его информации, почти все «наблюдатели» были завезены с территории РФ.

«Ожидаем от захватчиков заявлений о фантастической явке — россияне уже имеют многолетний опыт хвастаться «рисованием» крайне завышенных результатов волеизъявления», — написал он.

Отмечается, что члены избирательных комиссий во время досрочного голосования ходят по домам в сопровождении полицейских и военных РФ, а люди «голосуют» под дулами автоматов.

В ОВА ожидают, что после завершения «псевдоголосования» российские захватчики должны начать очередную волну принудительной мобилизации.

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