На захопленій ЗС РФ частині Луганської області мешканці «голосують» під дулом автоматів — ОВА

Російські загарбники намагалися максимально паспортизувати населення Луганської області на початок так званих «перших виборів». Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його інформацією, майже всіх «спостерігачів» було завезено з території РФ.

«Очікуємо від загарбників заяв про фантастичну явку — росіяни вже мають багаторічний досвід хизуватися «малюванням» вкрай завищених результатів волевиявлення», — написав він.

Зазначається, що члени виборчих комісій під час дострокового голосування ходять по домівках у супроводі поліцейських та військових РФ, а люди «голосують» під дулами автоматів.

В ОВА очікують, що після завершення «псевдоголосування» російські загарбники мають розпочати чергову хвилю примусової мобілізації.

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