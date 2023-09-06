На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС

Россияне на временно захваченной ВС РФ части Херсонской области обходят учебные заведения и проверяют телефоны студентов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что таким образом российские захватчики проводят «профилактику экстремизма».

«В рамках «профилактики» оккупационные приспешники обходят помещения захваченных колледжей и училищ и осуществляют проверку телефонов студентов. Конечно, главным вниманием «правоохранителей» является именно поиск украинских приложений на телефоне и доказательств чтения украинских СМИ», — рассказали в организации.

Также, по данным ЦНС, студентам угрожают последствиями, а также призывают сдавать тех, кто не лоялен к оккупационной власти.

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