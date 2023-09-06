На захопленій ЗС РФ частині Півдня України росіяни перевіряють телефони студентів — ЦНС

Росіяни на тимчасово захопленій ЗС РФ частині Херсонської області обходять навчальні заклади та перевіряють телефони студентів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у такий спосіб російські загарбники проводять «профілактику екстремізму».

«В межах «профілактики» окупаційні посіпаки обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів. Звичайно, що головною увагою «правоохоронців» є саме пошук українських додатків на телефоні та доказів читання українських ЗМІ», — розповіли в організації.

Також, за даними ЦНС, студентам погрожують наслідками, а також закликають здавати тих, хто не є лояльним до окупаційної влади.

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