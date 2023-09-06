Представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что в рамках мобилизации женщин не будут добавляться новые специальности. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.



Вениславский отметил, что в прошлом году парламент принял изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. В соответствии с ними женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету.



С 1 октября они должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.



По его словам, если состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей находиться на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут на военном учете.



«Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету», — сказал он.



Представитель президента в парламенте подчеркнул, что Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на военный учет.



Вениславский подчеркнул, что на учет могут стать в случае добровольного согласия представительницы гражданских профессий, родственных определенным военно-учетным специальностям. Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты.



В декабре 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны, существенно расширяющий перечень профессий военнообязанных. Под действие документа попадало большинство женщин. Позже Министерство обороны Украины существенно сократило перечень специальностей и профессий, представительницы которых должны стать на него.