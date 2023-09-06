Рада поки не розширюватиме список спеціальностей, з якими жінок ставлять на військовий облік — Вениславський

Представник президента у парламенті Федір Вениславський заявив, що в рамках мобілізації жінок не додаватимуться нові спеціальності. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.



Веніславський зазначив, що минулого року парламент ухвалив зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до них жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку.



З 1 жовтня вони мають з'явитися до ТЦК та пройти всі необхідні процедури.



За його словами, якщо стан здоров'я дозволяє представницям таких спеціальностей перебувати на військовій службі, то вони матимуть статус військовозобов'язаних і будуть на військовому обліку.



"Такий підхід не є якимось новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, які мають медичну освіту, як правило, є військовозобов'язаними і підлягають відповідному обліку", - сказав він.



Представник президента у парламенті наголосив, що Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов'язкової постановки на військовий облік.



Веніславський наголосив, що на облік можуть стати у разі добровільної згоди представниці цивільних професій, споріднених з певними військово-обліковими спеціальностями. Наприклад, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту.



У грудні 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони, який суттєво розширює перелік професій військовозобов'язаних. Під дію документа попадала більшість жінок. Пізніше Міністерство оборони України суттєво скоротило перелік спеціальностей та професій, представниці яких мають стати на нього.