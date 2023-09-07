За сутки потери ВС РФ на Таврическом направлении составили 307 человек

Артиллерийские подразделения Сил обороны Украині на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1527 огневых задач. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



За прошедшие сутки ВС РФ 26 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 780 обстрелов, нанеся 1 ракетный и 21 авиационный удар.



По данным Тарнавского, потери армии РФ за минувшие сутки на указанном участке фронта составили 307 человек, из них безвозвратные — 114, раненые — 187, в плен попали шесть захватчиков.



«Уничтожено 59 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 13 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 2 СПГ, 30 БпЛА, 6 единиц автомобильной техники. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага», — заявил военный.



Александр Тарнавский кроме того опубликовал видео удара ВСУ по полевому складу БК российской армии.

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