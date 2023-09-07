За добу втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку склали 307 осіб

Артилерійські підрозділи Сил оборони України на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1527 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



Минулої доби ЗС РФ 26 разів атакували позиції ЗСУ і здійснили 780 обстрілів, завдавши 1 ракетного і 21 авіаційного удару.



За даними Тарнавського, втрати армії РФ за минулу добу на вказаній ділянці фронту склали 307 осіб, з них безповоротні — 114, поранені — 187, у полон потрапили шість загарбників.



«Знищено 59 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 13 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 2 СПГ, 30 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога», — заявив військовий.



Олександр Тарнавський також опублікував відео удару ЗСУ по польовому складу БК російської армії.

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