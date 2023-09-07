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Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны с октября стать на военный учет

07 сентября 2023, 14:02

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны с октября стать на военный учет

Женщины, у которых медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на слова члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента в парламенте Федора Вениславского.

Эти женщины получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

В прошлом году нардепы, как напомнил Вениславский, внесли изменения в статью 1 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые предусматривают, что на обязательный воинский учет должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Отмечается, что правительство издало соответствующее постановление о порядке воинского учета, а Минобороны Украины опубликовало приказ о воинском учете женщин. 

«Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — пояснил нардеп, добавив, что в случае, если у военнообязанных будут отдельные документы, которые будут предоставлять им право на временный выезд, тогда они смогут выехать. 

Кроме того, все остальные женщины, которые имеют военно-учетные специальности, близкие к военному делу, с этой же даты могут стать на учет добровольно, расширять перечень специальностей для обязательного учета женщин не планируется.

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