Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны с октября стать на военный учет

Женщины, у которых медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на слова члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента в парламенте Федора Вениславского.



Эти женщины получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.



В прошлом году нардепы, как напомнил Вениславский, внесли изменения в статью 1 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые предусматривают, что на обязательный воинский учет должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Отмечается, что правительство издало соответствующее постановление о порядке воинского учета, а Минобороны Украины опубликовало приказ о воинском учете женщин.

«Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — пояснил нардеп, добавив, что в случае, если у военнообязанных будут отдельные документы, которые будут предоставлять им право на временный выезд, тогда они смогут выехать.

Кроме того, все остальные женщины, которые имеют военно-учетные специальности, близкие к военному делу, с этой же даты могут стать на учет добровольно, расширять перечень специальностей для обязательного учета женщин не планируется.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.