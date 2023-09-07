Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають з жовтня стати на військовий облік

07 вересня 2023, 14:02

Жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають з жовтня стати на військовий облік

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на слова члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника президента у парламенті Федора Веніславського.

Ці жінки матимуть статус військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Минулого року нардепи, як нагадав Вениславський, внесли зміни до статті 1 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною чи фармацевтичною освітою.

Наголошується, що уряд видав відповідну постанову про порядок військового обліку, а Міноборони України опублікувало наказ про військовий облік жінок.

«Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних», — пояснив нардеп, додавши, що у випадку, якщо у військовозобов'язаних будуть окремі документи, які надаватимуть їм право на тимчасовий виїзд, тоді вони зможуть виїхати.

Крім того, решта жінок, які мають військово-облікові спеціальності, близькі до військової справи, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно, розширювати перелік спеціальностей для обов'язкового обліку жінок не планується.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Мобілізація військовозобов'язані

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:25
З окупованої області додому повернули ще одну дитину
16:36
На захоплених територіях окупанти завозять масовку на «виборчі дільниці» — ЦНС
11:11
Донецьк перебуває під обстрілом, у Київському районі міста спалахнула сильна пожежа
10:24
Окупанти з РСЗВ обстріляли Сіверск: одна людина загинула, ще троє поранено
09:49
У Луганській ОВА розповіли про тонкощі «виборів» РФ у захопленій частині області
09:29
РФ всіляко тисне на населення Луганщини, яке ще не отримало їх паспорт — ОВА
20:01
З музеїв Маріуполя не евакуювали жодного експонату — ОВА
16:24
«ДНР»: Під час обстрілу Волновахи постраждали шестеро людей
16:20
На захопленій ЗС РФ частині Півдня України росіяни перевіряють телефони студентів — ЦНС
13:40
«ДНР»: Внаслідок обстрілу поранено двох жінок у Донецьку
13:34
Росія завезла до Луганської області понад 750 тисяч пропагандистських книг — ЦНС
12:08
Донецька область: війська РФ обстріляли Вугледар, Новоукраїнку та Шевченка
11:01
На захопленій ЗС РФ частині Луганської області мешканці «голосують» під дулом автоматів — ОВА
09:59
Біля Маріуполя окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення – радник мера
09:02
В окупованій Луганській області працівники банків передають інформацію про клієнтів до військкоматів — ОВА
08:22
Війська РФ з «Градів» та авіації атакували Херсонську область: є жертви
08:00
В окупованій Макіївці «Рогатий» терикон було прикрашено українською символікою
00:35
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 вересня
22:35
В окупованому Донецьку під час обстрілів загинули троє людей
20:14
«ДНР»: В Донецьку за день від обстрілів поранено 7 людей
усі новини
17:25
З окупованої області додому повернули ще одну дитину
16:56
Удар по Костянтинівці: Як виглядає ринок наступного дня після трагедії
16:47
Ілон Маск зірвав таємний напад України на флот РФ — CNN
16:36
На захоплених територіях окупанти завозять масовку на «виборчі дільниці» — ЦНС
15:51
Повітряні сили України продемонстрували роботу Gepard
15:35
Від російських мін в Україні загинуло 242 особи, було поранено ще 498
15:27
Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 мільярда гривень
15:18
Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії
14:53
Минулої доби в аварійний ремонт виведено три блоки на ТЕС
14:47
Не артилерія. У поліції не встановили, з якої зброї було завдано удару по Костянтинівці
14:02
Американська розвідка припускає можливість прориву Україною ліній оборони РФ
14:02
Жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають з жовтня стати на військовий облік
13:32
Столтенберг відреагував на падіння уламків безпілотника на території Румунії
13:01
ЗС РФ перекидають сили з інших напрямів для ведення оборони на Півдні України
12:52
Через атаку РФ на Херсонську область одна людина загинула, двоє цивільних отримали травми
12:27
«Ми готові до викликів»: речник ВМС ЗСУ розповів про роботу альтернативного «зернового коридору»
12:12
Поліцейські ідентифікували загиблих через удар ЗС РФ по ринку у Костянтинівці
11:41
За добу втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку склали 307 осіб
11:31
Через обстріл військ РФ за добу постраждали 58 мирних жителів Донецької області
11:11
Донецьк перебуває під обстрілом, у Київському районі міста спалахнула сильна пожежа
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу в Костянтинівці. Фото: Новини Донбасу Пошуково-рятувальна операція у Костянтинівці завершена: загинули 17 людей
06 вересня, 18:35
ЗС РФ ударили по ринку у Костянтинівка Донецької області. Фото: Типова Костянтинівка Російські війська обстріляли ринок в центрі Костянтинівки, є загиблі та поранені
06 вересня, 14:34
Володимир Зеленський у Донецькій області. Фото: пресслужба президента України Зеленський відвідав вісім бригад, що воюють у Донецькій області
04 вересня, 22:10
У соцмережах показали наслідки обстрілу Донецька, горить автомобіль, пошкоджено будинок. Фото: «Типовий Донецьк» У центрі захопленого ЗС РФ Донецька обстріляно багатоповерховий будинок та автомобіль
04 вересня, 14:44
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ► «ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
01 вересня, 22:46
Київський район Донецька – під обстрілом. Фото: місцеві Telegram-канали У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
01 вересня, 15:24
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама