Жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають з жовтня стати на військовий облік

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на слова члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника президента у парламенті Федора Веніславського.



Ці жінки матимуть статус військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.



Минулого року нардепи, як нагадав Вениславський, внесли зміни до статті 1 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною чи фармацевтичною освітою.

Наголошується, що уряд видав відповідну постанову про порядок військового обліку, а Міноборони України опублікувало наказ про військовий облік жінок.

«Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних», — пояснив нардеп, додавши, що у випадку, якщо у військовозобов'язаних будуть окремі документи, які надаватимуть їм право на тимчасовий виїзд, тоді вони зможуть виїхати.

Крім того, решта жінок, які мають військово-облікові спеціальності, близькі до військової справи, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно, розширювати перелік спеціальностей для обов'язкового обліку жінок не планується.

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