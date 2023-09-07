В «ДНР» признали нехватку медиков

На оккупированной территории Донецкой области не хватает медиков. Об этом заявил советник главы группировки «ДНР» Андрей Крамар. По его словам, многие специалисты шли воевать в ряды российской оккупационной армии против ВСУ. Он утверждает, что ушли — добровольно.



В то же время есть сложности с обучением новых специалистов, так как практики при очном обучении не хватает.



«Идут боевые действия, очень много медиков добровольцами ушли воевать. Очное обучение невозможно, потому что мы находимся под обстрелами», — пояснил он нехватку кадров.

Весной этого года на оккупированных территориях Донецкой области укомплектованность медперсонала составляла около 50%.



В феврале 2019 года дефицит врачей на неподконтрольной властям территории Донецкой области составлял более 5 тысяч человек, а в среднего медицинского персонала — более 7,5 тысячи человек. В группировке «ДНР» это объясняли низким окладом.