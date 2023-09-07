У «ДНР» визнали нестачу медиків

На окупованій території на Донеччині не вистачає медиків. Про це заявив радник голови угрупування ДНР Андрій Крамар. За його словами, багато фахівців ішли воювати до лав російської окупаційної армії проти ЗСУ. Він стверджує, що пішли добровільно.



У той же час є складнощі з навчанням нових фахівців, оскільки практики при очному навчанні не вистачає.



«Ідуть бойові дії, дуже багато медиків добровольцями пішли воювати. Очне навчання неможливе, тому що ми під обстрілами», — пояснив він брак кадрів.

Навесні цього року на окупованих територіях Донецької області укомплектованість медперсоналу складала близько 50%.



У лютому 2019 року дефіцит лікарів на непідконтрольній владі території Донецької області становив понад 5 тисяч осіб, а у середньому медичному персоналі — понад 7,5 тисяч осіб. У угрупуванні "ДНР" це пояснювали низьким окладом.