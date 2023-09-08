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Российская армия обстреляла 11 городов и сел Донецкой области за сутки, есть раненые

08 сентября 2023, 10:42

Российская армия обстреляла 11 городов и сел Донецкой области за сутки, есть раненые

Российская армия нанесла 18 ударов до Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области Российская армия нанесла 18 ударов до Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Войска РФ нанесли 18 ударов по Донецкой области, обстреляв 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак біли ранены двое мирных жителей.

Под огнем российской армии находились города Авдеевка, Константиновка, Торецк, пгт Курдюмовка, Щербиновка, села Ивановское, Клещеевка, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Соловьево, Шахтерское.

Захватчики обстреляли мирное население региона ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией и танками, повредив 21 гражданский объект. За сутки в Донецкой области войска РФ разбили 18 жилых домов, предприятие, отделение полиции, ЛЭП.

  • Из артиллерии, танков и РСЗО «Град» россияне били по Авдеевке, ранили гражданское лицо. В результате обстрела повреждено здание полиции.

  • Ракетой С-300 захватчики ударили по Константиновке, разрушили здание предприятия. Информации о жертвах среди гражданского населения не поступало.

  • В результате артиллерийского обстрела травмировали гражданского в селе Ивановское Бахмутской общины.

  • Артиллерией оккупанты накрыли Щербиновку, повредили 8 частных домов. Еще два дома повреждены в Торецке.

  • В Шахтерском под российские снаряды попали 7 частных домов.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 66 человек, с начала обязательной эвакуации — 89 550 человек, среди них 11 311 — дети, 3 981 — люди с инвалидностью.

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