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Російська армія обстріляла 11 міст та сіл Донецької області за добу, є поранені

08 вересня 2023, 10:42

Російська армія обстріляла 11 міст та сіл Донецької області за добу, є поранені

Російська армія завдала 18 ударів до Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області Російська армія завдала 18 ударів до Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Війська РФ завдали 18 ударів по Донецькій області, обстрілявши 11 населених пунктів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки були поранені двоє мирних жителів.

Під вогнем російської армії знаходилися міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Курдюмівка, Щербинівка, села Іванівське, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове, Шахтарське.

Загарбники обстріляли мирне населення регіону ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією та танками, пошкодивши 21 цивільний об'єкт. За добу на Донеччині війська РФ розбили 18 житлових будинків, підприємство, відділення поліції, ЛЕП.

  • З артилерії, танків та РСЗВ «Град» росіяни били по Авдіївці, поранили цивільну особу. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю поліції.

  • Ракетою С-300 загарбники вдарили по Костянтинівці, зруйнували будівлю підприємства. Інформації про жертв серед цивільного населення правоохоронцям не надходило.

  • Внаслідок артилерійського обстрілу травмували цивільного у селі Іванівське Бахмутської громади.

  • Артилерією окупанти накрили Щербинівку, пошкодили 8 приватних будинків. Ще два будинки пошкоджено у Торецьку.

  • У Шахтарському під російські снаряди потрапили сім приватних будинків.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 66 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 89 550 осіб, серед них 11 311 — діти, 3 981 — люди з інвалідністю.

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