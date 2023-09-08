Генсек ООН направил Лаврову предложения по возвращению РФ в «зерновое соглашение». Bild узнал подробности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в «зерновом соглашении». Об этом сообщает Вild.



Как отмечает издание, в письме Гутерреш предлагает «четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и Россией», которые должны привести к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.



Первое предложение — возвращение госбанка РФ к SWIFT. Гутерреш якобы предложил Лаврову упразднить финансовые санкции, введенные Евросоюзом против Российского аграрного банка в июне 2022 года.



В частности, генсек ООН предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию попавшего под санкции российского банка под названием RSHB Capital SA для обхода санкций, и эта компания будет подключена к SWIFT.



Второе предложение — страхование российских кораблей от украинских атак в Азовском и Черном морях.



«Совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd’s в течение 4-6 недель», — говорится в письме.



Кроме того, по данным журналистов, генсек ООН предлагает не только страхование грузов, но и страхование «каско и P&I».



Третье предложение — возвращение РФ замороженных активов.



«ООН может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в ЕС», — говорится в письме.



Как пишет Bild, генсек ООН сказал Лаврову, чтобы тот предоставил список конкретных счетов или активов, и пообещал, что ООН будет работать с соответствующими органами ЕС на основе этих запросов.



Четвертое предложение — российским кораблям снова разрешат заходить в страны ЕС.

ООН якобы готова рассмотреть «дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов к портам ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры предоставления соответствующих разрешений, в частности, перед выходом из российских портов».



С этой целью, по данным журналистов, представители Гутерреша в ООН уже провели переговоры с Европейской комиссией и отдельными представителями портовых властей (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды).



Как отмечает издание, в канцелярии генсека ООН на запрос журналистов об этом письме не ответили.



По данным Bild, в России сейчас изучают предложения Гутерреша и пока не согласились на них, поскольку Кремль считает их «слишком хорошими, чтобы быть правдой», и сомневается в «технической осуществимости» объявленных послаблений.