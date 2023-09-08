Генсек ООН направив Лаврову пропозиції щодо повернення РФ до «зернової угоди». Bild дізнався подробиці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора у «зерновій угоді». Про це повідомляє Вild.



Як зазначає видання, у листі Гутерреш пропонує «чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН та Росією», які мають призвести до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.



Перша пропозиція – повернення держбанку РФ до SWIFT. Гутерреш нібито запропонував Лаврову скасувати фінансові санкції, запроваджені Євросоюзом проти Російського аграрного банку у червні 2022 року.



Зокрема, генсек ООН пропонує використовувати спеціально створену дочірню компанію російського банку, що потрапив під санкції, під назвою RSHB Capital SA для обходу санкцій, і ця компанія буде підключена до SWIFT.



Друга пропозиція – страхування російських кораблів від українських атак в Азовському та Чорному морях.



"Спільно фінансована ООН страхова компанія для експорту російських продуктів харчування та добрив може розпочати роботу з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", - йдеться в листі.



Крім того, за даними журналістів, генсек ООН пропонує не лише страхування вантажів, а й страхування "каско та P&I".



Третя пропозиція – повернення РФ заморожених активів.



«ООН може й надалі допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній із виробництва добрив у ЄС», — йдеться у листі.



Як пише Bild, генсек ООН сказав Лаврову, щоб той надав список конкретних рахунків чи активів і пообіцяв, що ООН працюватиме з відповідними органами ЄС на основі цих запитів.



Четверта пропозиція — російським кораблям знову дозволять заходити до країн ЄС.

ООН нібито готова розглянути «подальші варіанти полегшення доступу російських судів до портів ЄС у контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включаючи спрощені процедури надання відповідних дозволів, зокрема, перед виходом із російських портів».



З цією метою, за даними журналістів, представники Гутерреша в ООН вже провели переговори з Європейською комісією та окремими представниками портової влади (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди).



Як зазначає видання, у канцелярії генсека ООН на запит журналістів про цей лист не відповіли.



За даними Bild, у Росії зараз вивчають пропозиції Гутерреша і поки що не погодилися на них, оскільки Кремль вважає їх «надто хорошими, щоб бути правдою», і сумнівається в «технічній здійсненності» оголошених послаблень.