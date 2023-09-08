В ходе обстрела Торецка ранены двое подростков и их родители

Российские оккупанты около 12:20 пятницы обстреляли пгт Пивничне города Торецк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



«По предварительным данным, войска РФ атаковали населенный пункт из артиллерии. Вражеский снаряд попал в частный дом, где находилась семья. Получили ранения двое братьев 14 и 15 лет, их 37-летняя мать и 43-летний отец. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Поврежден соседний жилой дом.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).