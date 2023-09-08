У ході обстрілу Торецька поранено двох підлітків та їхніх батьків

Російські окупанти близько 12:20 п'ятниці обстріляли смт Північне міста Торецьк. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.



«За попередніми даними, війська РФ атакували населений пункт із артилерії. Ворожий снаряд потрапив до приватного будинку, де знаходилася родина. Поранено двоє братів 14 і 15 років, їх 37-річна мати і 43-річний батько. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.



Пошкоджено сусідній житловий будинок.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).