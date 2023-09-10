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«Ракетная опасность»: Оккупанты раньше срока закрыли «избирательные участки» на Херсонщине

10 сентября 2023, 19:42

«Ракетная опасность»: Оккупанты раньше срока закрыли «избирательные участки» на Херсонщине

«Избирательные участки» в Каховке и Новой Каховке в захваченной РФ части Херсонской области были закрыты раньше установленного времени — до 15:00, якобы из-за ракетной опасности. Об этом сообщила на брифинге председательница избиркома региона Марина Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что «голосование» прошло в трудных условиях и обвинила Украину в «провокационных действиях» по отношению к сотрудникам участковых комиссий.

В тоже время она утверждает, что так называемые выборы в Херсонской области состоялись.

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