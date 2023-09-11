В порту захваченного ВС РФ Мариуполя запустили тепловозы — Андрющенко

На территории местного порта в захваченном войсками РФ Мариуполе запустили тепловозы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«К сожалению, это еще один признак того, что в ближайшие месяцы они могут запустить работу на уровне, достаточном для решения логистических военных вопросов. Не зря последнюю неделю особенно активно вертолеты, в частности Кшки взлетают и идут на посадку в порт, — написал он.

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