У порту захопленого ЗС РФ Маріуполя запустили тепловози — Андрющенко

На території місцевого порту у захопленому військами РФ Маріуполі запустили тепловози. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Нажаль, це ще одна ознака того, що в найближчі місяці вони можуть запустити роботу на рівні, достатьному для вирішення логістичних військових питань. Не дарма останній тиждень особливо активно гвинтокрили, зокрема Кшки злітають та йдуть на посадку в порт», — написав він.

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