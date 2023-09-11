Оккупанты приговорили пленного «азовца» к 25 годам тюрьмы

Так называемый «суд ДНР» приговорил 35-летнего главного сержанта отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины Александра Слободянюка к 25 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.



Его обвиняют в «убийстве укрывавшихся от обстрелов людей».



Утверждается, что Слободянюк вместе с сослуживцами в апреле 2022 года якобы «расстрелял из автомата мужчину и женщину, которые в подъезде одного из домов пытались укрыться от обстрелов».



Оккупанты назвали его виновным по п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).