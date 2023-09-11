Окупанти засудили полоненого «азовця» до 25 років ув'язнення

Так званий «суд ДНР» засудив 35-річного головного сержанта окремого загону спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України Олександра Слободянюка до 25 років у колонії суворого режиму. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу прокуратури.



Його звинувачують у «вбивстві людей, що ховалися від обстрілів».



Стверджується, що Слободянюк разом із товаришами по службі у квітні 2022 року нібито «розстріляв з автомата чоловіка і жінку, які в під'їзді одного з будинків намагалися сховатися від обстрілів».



Окупанти назвали його винним за п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох осіб, скоєне організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті), год. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території).