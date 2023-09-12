В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР»

В оккупированной Макеевке Донецкой области на складе компании «Мастер Торг» спасатели ликвидировали крупный пожар из-за обстрела. Отмечается, что информация о возгорании поступили 11 сентября в 18:30. Об этом сообщает «МЧС ДНР».



«По прибытии к месту установлено горение кровли одноэтажного складского помещения, а также продукции внутри здания в результате обстрела. Пожаром уничтожены теплоизоляция стен и кровли, а также продовольственная продукция на площади 4500 кв. м», — говорится в сообщении.



В 21:50 удалось локализовать пожар, в 00:49 — полностью ликвидировать.



Для тушения пожара привлекалось 19 единиц техники и 82 человека личного состава.

Напомним, российская армия ночью 10 сентября атаковала украинскую столицу. Предварительно, падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах Киева.