У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР»

В окупованій Макіївці Донецької області на складі компанії «Майстер Торг» рятувальники ліквідували велику пожежу через обстріл. Зазначається, що інформація про спалах надійшли 11 вересня о 18:30. Про це повідомляє «МНС ДНР».



«Під час прибуття до місця встановлено горіння покрівлі одноповерхового складського приміщення, а також продукції всередині будівлі внаслідок обстрілу. Пожежею знищено теплоізоляцію стін та покрівлі, а також продовольчу продукцію на площі 4500 кв. м», — йдеться у повідомленні.



О 21:50 вдалося локалізувати пожежу, о 00:49 повністю ліквідувати.



Для гасіння пожежі від залучалося 19 одиниць техніки та 82 особи особового складу.



Нагадаємо, російська армія вночі 10 вересня атакувала українську столицю. Попередньо падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах Києва.