В Одессе задержали следившего за ПВО информатора оккупантов

Задержание информатора оккупантов. Фото: Генпрокуратура

По данным следствия, подозреваемый, являясь сторонником «русского мира», сливал администратору Телеграм-канала по поддержке российской агрессии против Украины информацию о расположении украинских военных и техники в Одессе. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора.



Он отправлял фотоснимки базирования средств противовоздушной обороны. Он также пытался «взломать» телефон своей знакомой – украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте.



По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, фигурант ждал от спецслужб России «инструкцию» как сломать гаджет защитницы.

Переписка информатора с оккупантами. Фото: СБУ



Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили информатора. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.