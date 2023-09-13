В Одесі затримали інформатора окупантів, що стежив за ППО

Затримання інформатора окупантів. Фото: Генпрокуратура

За даними слідства, підозрюваний, будучи прихильником «руського міра», зливав адміністратору Телеграм-каналу з підтримки російської агресії проти України інформацію про розташування українських військових та техніки в Одесі. Про це повідомили в офісі Генпрокурора.



Він надсилав фотографії базування засобів протиповітряної оборони. Він також намагався «зламати» телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.



За даними слідства, жінка приїхала до Одеси з Краматорська, щоб відвідати своїх близьких і тимчасово зупинилася у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб Росії на «інструкцію» як зламати гаджет захисниці.

Листування інформатора з окупантами. Фото: СБУ



Проте співробітники СБУ своєчасно викрили інформатора. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.