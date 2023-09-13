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СМИ: Россия наращивает производство ракет

13 сентября 2023, 14:14

СМИ: Россия наращивает производство ракет

России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и увеличить производство ракет выше довоенного уровня, в результате чего Украина становится особенно уязвимой для усиления атак в ближайшие месяцы. Об этом пишет The New York Times.

По оценкам американских чиновников, из-за санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения в начале войны в феврале 2022 года как минимум на шесть месяцев. Но к концу 2022 года военно-промышленное производство в Москве снова начало набирать обороты, говорят анонимные источники издания.

Журналисты выяснили, что Россия обошла американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и военное ведомство для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, из которых их легче доставить в Россию.

Менее чем за год с начала войны Россия восстановила торговлю критически важными компонентами, направив их через такие страны, как Армения и Турция. Регуляторы США и Европы пытались работать вместе, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию, но изо всех сил пытались остановить этот поток, проходящий через страны, связанные с Москвой.

«Возобновление военного производства в России вызывает особую тревогу, поскольку Москва использовала артиллерию для обстрелов украинских солдат на передовой, а свои ракеты - для атак на электросети и другую критически важную инфраструктуру, а также для террора мирного населения в городах. Чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины», - говорится в материале

До войны, как сказал один высокопоставленный представитель западного министерства обороны, Россия могла производить 100 танков в год, сейчас производят 200.

Западные официальные лица также полагают, что Россия находится на пути к производству 2 млн артиллерийских снарядов в год - вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведывательные службы.

Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По оценкам Кусти Салма, высокопоставленного чиновника министерства обороны Эстонии, нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе.

Тем не менее, отмечает издание, Россия сталкивается с некоторыми проблемами. У нее нет огромных запасов ракет, хотя некоторые их виды (например, крылатая ракета воздушного базирования Х-55) сейчас имеются на складе больше, чем в начале войны, по словам людей, проинформированных о докладах разведки.

«В некоторых областях им удалось значительно нарастить производство», - сказал Дмитрий Альперович, эксперт по международной безопасности и председатель Silverado Policy Accelerator, вашингтонского аналитического центра.

В тех случаях, когда России нужны миллионы одного конкретного компонента, экспортный контроль может остановить производство. Но чипы, необходимые для изготовления пары сотен крылатых ракет, поместятся в несколько рюкзаков, что делает обход санкций относительно простым, сказал Альперович.

Американские чиновники заявили, что они могут замедлить, но не остановить контрабанду Россией деталей, необходимых ей для производства ракет, и что было бы нереалистично думать, что Москва не отреагирует на американские ограничения. По данным Министерства торговли, один из способов адаптации России - это поставка компонентов в третьи страны, а затем их перенаправление обратно в Россию.

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