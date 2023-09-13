ЗМІ: Росія нарощує виробництво ракет

Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, і збільшити виробництво ракет вище за довоєнний рівень, внаслідок чого Україна стає особливо вразливою для посилення атак у найближчі місяці. Про це пише The New York Times.



За оцінками американських чиновників, через санкції Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку війни у лютому 2022 року як мінімум на шість місяців. Але до кінця 2022 року військово-промислове виробництво в Москві знову почало набирати обертів, кажуть анонімні джерела видання.



Журналісти з'ясували, що Росія обійшла американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та військове відомство для управління незаконними мережами людей, які контрабандою переправляють ключові компоненти, експортуючи їх до інших країн, з яких їх легко доставити до Росії.



Менш як рік початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, направивши їх через такі країни, як Вірменія і Туреччина. Регулятори США та Європи намагалися працювати разом, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але щосили намагалися зупинити цей потік, що проходить через країни, пов'язані з Москвою.



«Відновлення військового виробництва в Росії викликає особливу тривогу, оскільки Москва використала артилерію для обстрілів українських солдатів на передовій, а свої ракети – для атак на електромережі та іншу критично важливу інфраструктуру, а також для терору мирного населення у містах. Чиновники побоюються, що збільшення запасів ракет може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України», - йдеться у матеріалі



До війни, як сказав один високопосадовець західного міністерства оборони, Росія могла виробляти 100 танків на рік, зараз виробляють 200.



Західні офіційні особи також вважають, що Росія перебуває на шляху до виробництва 2 млн артилерійських снарядів на рік - удвічі більше, ніж передбачали західні розвідувальні служби.



Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа. За оцінками Кусті Салма, високопосадовця міністерства оборони Естонії, нинішнє виробництво боєприпасів у Росії в сім разів перевищує виробництво на Заході.



Проте, зазначає видання, Росія стикається з деякими проблемами. Вона не має величезних запасів ракет, хоча деякі їхні види (наприклад, крилата ракета повітряного базування Х-55) зараз є на складі більше, ніж на початку війни, за словами людей, поінформованих про доповіді розвідки.



"У деяких областях їм вдалося значно наростити виробництво", - сказав Дмитро Альперович, експерт з міжнародної безпеки та голова Silverado Policy Accelerator, вашингтонського аналітичного центру.



У випадках, коли Росії потрібні мільйони одного конкретного компонента, експортний контроль може зупинити виробництво. Але чіпи, необхідні для виготовлення кількох сотень крилатих ракет, помістяться у кілька рюкзаків, що робить обхід санкцій відносно простим, сказав Альперович.



Американські чиновники заявили, що вони можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду Росією деталей, необхідних їй для ракет, і що було б нереалістично думати, що Москва не відреагує на американські обмеження. За даними Міністерства торгівлі, один із способів адаптації Росії - це постачання компонентів у треті країни, а потім їхнє перенаправлення назад до Росії.

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