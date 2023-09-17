«ДНР»: В результате атаки на Донецк пострадал мужчина, есть разрушения

«Глава» оккупированной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что сегодня, 17 сентября, обстреляли город. В результате атаки есть пострадавший и разрушения. Соответствующее заявление сделал в Telegram-канале.



По его словам, в результате обстрела Кировского района по ул. Н. Островского получил ранение мужчина 1989 года рождения.



Также Кулемзин отметил, что при атаке на Кировский район в микрорайоне шахты «Лидиевка» пострадало остекление здания яслей-сада № 165.



Напомним, семь человек погибли в результате обстрела оккупированного Россией Светлодарска Донецкой области.