«ДНР»: Внаслідок атаки на Донецьк постраждав чоловік, є руйнування

«Глава» окупованої адміністрації Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що сьогодні, 17 вересня, обстріляли місто. Внаслідок атаки є постраждалий та руйнування. Відповідну заяву зробив у Telegram-каналі.



За його словами, внаслідок обстрілу Кіровського району на вул. М. Островського отримав поранення чоловік 1989 року народження.



Також Кулемзін зазначив, що під час атаки на Кіровський район у мікрорайоні шахти «Лідіївка» постраждало скління будівлі ясел-саду №165.



Нагадаємо, семеро людей загинули внаслідок обстрілу окупованого Росією Світлодарська Донецької області.